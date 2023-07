Inzaghi attende Balogun

Inter al “Cuadrado”. Battuta e titolo quasi obbligatori dopo l'arrivo dell'ex juventino, reperito al mercatino degli svincolati. Un piccolo sgarbo rispetto alla ciclopica scorrettezza commessa da Lukaku. Il terzino colombiano ha sputato sangue per la sua vecchia squadra, litigando anche varie volte con i futuri compagni di squadra, ma non ha mai giurato amore eterno alla Juventus. Un professionista che ha fatto la sua scelta. In Arabia e Turchia gli avrebbero offerto molti piu' soldi, lui ha preferito restare in Italia firmando un contratto annuale da 2,5 milioni netti. Inzaghi ora attende una punta da doppia cifra dopo l'addio a Lukaku, invero mai molto amato dal tecnico piacentino. Il primo nome è quello di Folarin Balogun, natali americani ( classse 2001) ma vissuto londinese: i genitori raggiunsero la Gran Betagna nel 2004. L' Arsenal lo ha testato in vari club prima di riportarlo alla base. Lo scorso anno ha fatto faville in Ligue 1 realizzando 22 goal in 39 partite. La Beneamata fa sul serio. Offerti 40 milioni ai Gunners ( va decisa la modalità: prestito con obbligo o rateizzazione immediata ) e 5 anni di contratto al giovane predestinato ( 3.5 milioni con ricchi bonus). Attesa a breve la risposta. La prima alternativa è lo spagnolo Morata. Meno credibili per ora le voci relative a Beto ( Udinese) e Nzola ( Spezia). Dopo i 2 portieri ( Sommer e Trubin ndr) arriverà anche un altro centrocampista (piace ma costa troppo il friulano Samardzic, bocciato Pereyra: il sogno è Kessie) e forse anche altro dopo l'addio odierno di Onana. Resettato Big Rom: Lukaku chi?