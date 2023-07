Inzaghi attende Trubin

Porte girevoli alla Pinetina. Via Onana, pronto Trubin. Lo scafato Sommer potrebbe invece rimpiazzare la bandiera Handanovic, giunto a fine contratto con i nerazzurri. Con lo United tavola già apparecchiata da tempo, andava solo limato il prezzo. Alla fine ha vinto il tecnico dei Red Devils Teen Haag che aveva allenato il camerunense all'Ajax. I britannici, stanchi del tira e molla con Marotta, avevano sondato Trapp ( Eintracht Francoforte) e Byijow ( Feyenoord), ma Onana non era mai scomparso dai radar. Dopo una prima offerta di 45 milioni ( respinta al mittente) le parti si sono sensibilmente ravvicinate. Ora sono 50 i milioni offerti all'Inter e la differenza potranno farla ( come sempre) i famigerati bonus. Alcuni semplici da conseguire, altri piu' difficili: ma va lambita quota 60, la cifra chiesta dai dirigenti lombardi. Questione di giorni ma ci siamo: Onana giochera' in Premier league. Bloccato da aprile il ciclopico Trubin dello Shakthar. Il Ds Piero Ausilio fissò il primo vertice a Barcellona con l'intermediario Edoardo Crjnar ( agente di Roberto De Zerbi) e da allora il feeling non è mai venuto meno, fino al vertice di ieri pomeriggio a Milano. I vice campioni d'Europa pronti ad offrire 10 milioni agli ucraini ( il portiere è in scadenza di contratto) inserendo ( eventualmente) una percentuale su una futura rivendita. Il giovane Trubin sara' affiancato anche da un estremo difensore esperto: resta Sommer del Bayern Monaco il profilo piu' gettonato. Sembra aver superato la concorrenza di Navas e Lloris, altri scafati guardiapali monitorati dal solito Ausilio. Per Simone Inzaghi nuovi volti in arrivo. Il piacentino attende soprattutto Lukaku dopo l'addio di Dzeko, non bastano Thuram e il riconfermato Lautaro ( che continua a piacere al Real ma resterà in Italia).