Kessie snobba la Juve

Neppure il tempo di smaltire il jet lag degli States: Cristiano Giuntoli dopo una breve tappa domenicale a Milano è già pronto a ripartire per Londra. Va sistemata la pratica Zakaria col West Ham che punta a superare la concorrenza di Lipsia e Monaco e portarsi a casa il mediano svizzero. Frutterà almeno 18 mlioni il suo addio: ossigeno allo stato puro per le anemiche casse. Altri euro potrebbero arrivare dal giovane Iling Junior: Giuntoli verificherà se davvero intriga Nottingham, Everton e Aston Villa. Potrebbero arrivare altri 16 milioni. Almeno 10 poi la Vecchia Signora spera di incassarli per il terzino Pellegrini: piace anche al Milan. Offerte arabe per gli indesiderati Mc Kennie e Bonucci. Pjaca ha avuto un contatto col Besiktas. Giuntoli sta muovendo le fila, provando a snellire la rosa extra large, soprattutto a centrocampo. Il sogno è liberare al piu' presto una casella per Kessie, atavico pupillo del manager toscano: lo trattò anche ai tempi del Napoli con l'Atalanta che poi decise di cederlo al Milan. Ora Cristiano deve fare i conti col piu' ricco Tottenham senza resettare il fascino della Premier League. Arrivare all'ivoriano sarà come scalare una montagna, ma Giuntoli ha già dimostrato di essere un ottimo scalatore, portando il Ciuccio in Paradiso dopo 33 anni di Purgatorio. A Londra farà anche tappa nella sede del Chelsea sperando di rifilargli Vlahovic per Lukaku. Big Rom è stanco di attendere, la Juve è avvisata.