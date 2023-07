L'Abruzzo promuove le sue bellezze

E' partita la campagna di promozione turistica dell'Abruzzo. Finanziata con i Fondi Fesr, l'iniziativa prevede inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate, quotidiani nazionali, e installazioni digitali in tutte le maggiori città (nella foto a Milano). A Napoli sarà dedicata al connubio Regione Abruzzo-Napoli calcio con l'utilizzo anche dei loghi della squadra e dello scudetto sia in città che sulla Circumvesuviana. Dal 9 luglio, poi, partiranno spot televisivi sulle reti Rai, in prime time.