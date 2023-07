L'asta per Verratti

Marco ha i bagagli pronti ma non conosce ancora il volo da prendere. Meglio i petrodollari degli arabi o le lusinghe del calcio che conta? Due totem del Regno di Eupalla ( Klopp e Simeone, mica pizza e fichi) lo vorrebbero a Liverpool o Madrid ( sponda Atletico). Verratti è stanco di Parigi, un po' come Mbappè: è lì da una vita ma di Champions manco l'ombra. Collezionano campioni ma non formano mai una squadra. Il problema è convincere la dirigenza, per nulla disposta a privarsi del campione abruzzese. Campos, uomo mercato transalpino ( forse ancora per poco: aleggia il fantasma di Paolo Maldini) chiede la luna per un trentenne. Cifre che potrebbero non creare problemi agli sceicchi ma lasciano di stucco Liverpool e Atletico Madrid. Ci risiamo: per l'ennesima volta Marco resterà nella prigione dorata della Tour Effeil, bloccato da un mega contratto ed un super stipendio? Gli anni passano e forse non basta il conto in banca per apprezzare la felicità. Verratti non ha mai giocato in serie A e non ha mai vinto nulla in Europa col proprio club ( solo la maglia azzurra e Mancini gli hanno regalato un Europeo): sarà soddisfatto a fine carriera? Poteva andare al Barcellona anni fa. Ora ci riprovano Liverpool e Atletico Madrid. Meglio vivere di rimorsi o rimpianti?