Le previsioni del tempo per martedì 11 luglio

Il tempo continua a mantenersi stabile. In Abruzzo la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno, poi assisteremo alla formazione di nubi ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica che in generale non porteranno fenomeni di rilievo associati anche se non saranno da escludere isolati piovaschi sulle zone montane.

Le temperature continueranno comunque ad aumentare, infatti durante le ore più calde della giornata ci aspettiamo valori diffusamente compresi tra i 32 e i 35 gradi, con picchi intorno ai 36/37 gradi.

Ci aspettiamo poche variazioni rispetto ai giorni scorsi anche per quanto riguarda i venti che continueranno ad assumere direzione variabile, saranno ancora prevalentemente deboli e solo temporaneamente fino a moderati. Il mare rimarrà da calmo a poco mosso.

Il bel tempo ci accompagnerà anche nel corso della giornata di domani. Avremo cielo sereno per buona parte della giornata con la possibilità di avere nel pomeriggio il passaggio di innocue velature senza precipitazioni. Le temperature non arresteranno la loro crescita con punte prossime ai 40 gradi.