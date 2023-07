Le previsioni per giovedì 13 luglio

L’anticiclone nordafricano continua a stazionare sull’Italia. In Abruzzo ci attende una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza poco nuvoloso, con il passaggio di innocue velature, nubi di tipo stratificato, poco consistenti, che quindi non saranno in grado di portare precipitazioni degne di nota.

Questa maggiore nuvolosità non porterà comunque grossi cali termici, anzi le temperature minime registreranno ulteriori rialzi, attestandosi prevalentemente tra i 24 e i 30 gradi, mentre le massime registreranno lievi flessioni oscillando comunque perlopiù tra i 33 e i 38 gradi. Attenzione perché per la città di Pescara scatta il bollino rosso per le ondate di calore.

Sicuramente le condizioni meteo non saranno agevolate dai caldi venti che soffieranno prevalentemente da sud-ovest con intensità moderata con ulteriori rinforzi lungo la dorsale appenninica. Il mare rimarrà perlopiù poco mosso.

Per domani ci aspettiamo cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, ancora con il possibile passaggio di sporadiche nubi prevalentemente di tipo stratificato, senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature finalmente registreranno lievi diminuzioni.