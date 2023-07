Le previsioni per mercoledì 12 luglio

In Abruzzo continuiamo ad avere tempo stabile e soleggiato, infatti anche questa giornata trascorrerà con cielo in prevalenza sereno ovunque e per tutto l’arco delle 24 ore.

Le temperature rimarranno una nota dolente, infatti in questi giorni si stanno registrando valori quasi 10 gradi al di sopra rispetto a quelli tipici per questo periodo dell’anno. Anche le temperature minime sono decisamente elevate, con valori prevalentemente compresi tra i 20 e i 28 gradi, mentre durante le ore più calde della giornata lungo la fascia collinare adriatica si potranno raggiungere picchi prossimi ai 40 gradi, in special modo sulla Val Pescara.

Questi ulteriori rialzi termici saranno dovuti anche ai caldi venti meridionali che soffieranno su tutto il territorio regionale e che nel pomeriggio saranno fino a moderati con locali rinforzi a ridosso dei rilievi principali. Il mare sarà poco mosso.

Anche la giornata di domani inizierà con cielo tendenzialmente sereno ovunque ma nel corso delle ore potremo assistere alla formazione di locali nubi di tipo stratificato, poco consistenti e senza fenomeni. Le temperature registreranno lievi flessioni.