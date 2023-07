Liste d'attesa, nuovi fondi

Più di 5 milioni e mezzo di euro, per proseguire il percorso di abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni chirurgiche, di specialistica ambulatoriale e sugli screening oncologici, che ancora in parte scontano le conseguenze dei ritardi accumulati durante l'emergenza Covid: è quanto ha approvato la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Nicoletta Verì. In particolare, alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono stati assegnati un milione 257.000 euro alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti un milione 625mila euro, alla Asl di Pescara un milione 364mila euro, alla Asl di Teramo un milione 303mila euro. I fondi potranno essere utilizzati dalle Asl per la remunerazione di prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario in servizio nelle stesse aziende o per l'aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale in convenzione, per assunzioni a tempo determinato di nuovo personale, per l'acquisto di prestazioni aggiuntive da parte degli soggetti privati già accreditati con il sistema sanitario regionale.