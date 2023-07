Lotito: braccio di ferro col Sergente

Se consultate un gastroenterologo vi consiglierà di eliminare alcool, fritti, cibi grassi e trattative con Claudio Lotito. Il senatore vende solo a cifre esasperate ( ed esagerate) i suoi gioielli, altro che la mitologica Cornelia madre dei Gracchi. Se ti avvicini a sor Claudio ti chiede soldi solo per averlo disturbato ( il tempo è danaro), figurati se tratti un calciatore. Il presidente della Lazio è pura criptonite per agenti, ds e amministratori delegati ( altro che Superman). Più cattivo del concittadino Aurelio ( trascolato nella vicina Napoli): non tratta ma detta condizioni, non accetta mediazioni e solitamente non fa prigionieri. Sarà quindi dura per il “Sergente” Milinkovic Savic convincere il “Dittatore” biancoceleste. Il centrocampista ha un solo anno di contratto e l'agente Kezman ha gia comunicato alla Lazio la decisione di non prolungare piu' con i capitolini. Non ora: gia' la scorsa estate. Il trombato ds Tare trattò invano la cessione del serbo, Lotito chiedeva quasi 80 milioni, cifra fuori mercato per tutti. Il Newcastle ci provò seriamente ma a condizioni economiche diverse, lambendo i 60 milioni. Nulla da fare, Lotito proprio non ci sentiva da quell'orecchio. Dodici mesi dopo, stessa spiaggia e stesso mare. Il Sergente sogna la Juve ( che lo insegue dai tempi di Paratici) ma il tiranno non lo molla. Stavolta ne chiede 40 per un tesserato libero di accasarsi a parametro zero già dal prossimo anno. Non è strategia per spuntare un prezzo diverso ma alto: non conoscete Lotito. Sor Claudio è fermissimo sulle sue posizioni. C'è anche una motivazione tecnica: perchè rafforzare una diretta concorrente? Magari vinco lo scudetto col serbo ( la pensa così anche Sarri) anche se poi lo perdo gratis. Quindi il gioco ( alias la cessione) dovrebbe valere la candela. E la Juve? Giuntoli ambiva a Frattesi, ma è arrivato tardi a Torino ( l'Inter si era già portata avanti) ora valuta il serbo e l'atalantino Koopmeiners. L'ex manager azzurro è disposto a offrire 25 milioni per il laziale, inserendo anche il cartellino di Pellegrini ( giunto a fine prestito con i capitolini) ma non intende sacrificare Rovella per il serbo. Al limite offre Artur o Mckennie (nomi che per ora non scaldano la Lazio). Inter e Napoli ( citate da radio mercato) non sembrano caldissime sul giocatore. Marotta ha gia' in rosa Barella e Frattesi e i campioni d'Italia cercano una riserva ( che rimpiazzi Ndombelè) non un big. Certo ci sarebbe Zielinsky sul piatto: il polacco è un pupillo del suo ex mentore azzurro Sarri e potrebbe lasciare la Campania. Ma trattare con Lotito non è semplice persino per uno “tosto” come De Laurentiis. Sor Claudio non ama discutere, preferisce comandare. Il resto del proverbio ve lo risparmiamo…