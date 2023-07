Lukaku aspetta solo l'inter

Stavolta il Derby d'Italia è solo virtuale, alimentato dal Chelsea che sfrutta la Juve per mettere pressione all'Inter. Lo scafato Cristiano Giuntoli ed il bravissimo ( ed emergente) Giovanni Manna, uomini mercato bianconeri, non hanno mai trattato Lukaku. Sveliamo il retroscena. Due mesi fa ( giorno più, giorno meno) l'avvocato Sebastian Ledure, agente del ciclopico belga, sondò informalmente sia la Juve che il Milan. Anche in quel caso fu più per una manovra tattica: il legale sapeva benissimo le intenzione di Big Rom. Non sarebbe mai andato da quelle parti, non avrebbe tradito i tifosi della Beneamata firmando per club storicamente nemici della sua Inter. Con l'arrivo di Giuntoli si è poi messa una pietra tombale: l'ex ds napoletano non punterebbe mai su un trentenne a costi elevati. Idea condivisa dal rampante Manna che già in passato aveva declinato. Vi chiederete quindi da dove esce la notizia di uno scambio Lukaku-Vlahovic. La missiva arriva da Londra: sono stati i dirigenti del Chelsea a diffonderla in giro per il continente. Ma la notizia contiene solo mezza verità: i blues seguono con interesse l'attaccante bianconero, stanco di lavorare col difensivista Allegri. Dusan rimpiange il 433 di Vincenzo Italiano e lascerebbe volentieri Torino per la Premier. La Juve non ha posto veti sulla cessione ( anzi ndr) ma chiede soldi, forse tanti per un attaccante reduce da annate poco convincenti. In questi discorsi con Londra non rientra Lukaku ( tra l'altro poco amato dalla curva bianconera): la Juve intende puntare su altri profili se dovesse separarsi da Vlahovic. Torniamo a Lukaku: il belga dopo aver rifiutato una offerta supermilionaria dall'Arabia è stato perentorio con i blues: chiede e pretende di restare a Milano. Giorni decisivi con diverse tappe. Marotta e Ausilio devono prima cedere Onana allo United poi dovranno trovare un accordo con la dirigenza del Chelsea. Ledure ha già recapitato l'offerta della Beneamata pronta ad offrire ( non appena arriverà il bonifico da Manchester per Onana) 5 milioni per il prestito annuale e altri 30 con l'obbligo di riscatto nell'esercizio successivo. I sudditi del Re ne chiedono 45 ( 5 piu 40). Lukaku disposto ad abbassare sensibilmente l'ingaggio ( a Londra la busta paga è di 12 milioni più' 3 di bonus) : anche meno degli 8,5 milioni pattuiti con la dirigenza meneghina. In casa Inter c'è grande ottimismo per il ritorno del Gigante Buono. Stavolta niente Derby D'Italia con la Vecchia Signora. Solo fake news londinesi: è il mercato, eterno bazar di incantevoli bugie.