Lukaku ci ripensa, l'Inter no

Ci risiamo: Lukaku atto terzo. Volendo si puo' anche ricorrere alla "parabola del figliol prodigo, parte seconda". La prima la digerimmo la scorsa estate con tanto di capo cosparso di cenere e molti euro ( quelli che gli aveva offerto il Chelsea dopo il tricolore vinto con Antonio Conte). Il tragitto dell'incoerenza è arrivato ai giorni nostri. Veloce riepilogo per i poco attenti: Big Rom promette amore eterno alla Beneamata, rassicurando Marotta, Ausilio e Baccin. Rifiuterà ogni destinazione. Al momento del dunque ( con i meneghini pronti ad offrire la cifra richiesta dal Chelsea: 37,5 più 2.5 di bonus) l'attaccante belga si nega al telefono, sparendo per due giorni. Non risponde neppure alle chiamate di alcuni compagni di squadra ( Lautaro in primis). L'Inter ci mette poco a capire: Lukaku si era promesso alla Juve e a Cristiano Giutoli dopo un blitz del neo dirigente juventino a Bruxelles. Ma il mercato riserva sempre sorprese, soprattutto se giochi su troppi tavoli a carte coperte. Finisce che qualcuno ti rifila un bluff. Perchè la Juve prima di tesserare il belga dovrebbe cedere il serbo Vlahovic: seconda e terza scelta di Psg, Bayern, Real Madrid e Tottenham. Il tempo passa e forse Lukaku è alle prese con l'ansia dell'attesa: teme di restare col cerino in mano ( è fuori rosa col Chelsea). Ha quindi ( tramite qualche membro del suo entourage) iniziato a lanciare segnali di fumo al suo ex club, pronto a ricospargersi il capo di cenere. Stamattina la prima pagina della "rosea" lanciava l'amo ma possiamo garantire che non verrà assolutamente raccolto da Marotta, Ausilio e Baccin. "Porte chiusa per gli ingrati". Questo il poco sibillino messaggio che ci arriva dal club. Della serie: "Non sono turbato perché mi hai tradito, ma perché non potrò più fidarmi di te!". Pensieri e parole di Jim Morrison, indimenticabile Re Lucertola, voce solista dei Doors