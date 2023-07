Marotta attende Sommer

Marotta in quanto all'arte di pazientare batte allo sprint anche un certo Giobbe. Sa bene che la porta della Beneamata è sguarnita dopo l'addio a Onana ed il benservito ad Handanovic. Ma entro fine settimana Simone Inzaghi avrà il suo numero uno tra i pali: Yann Sommer. Questione di tempistiche legate al mercato ma il portierone elvetico si è gia' promesso ai nerazzurri. Anche il Bayern ieri notte ha rassicurato il club milanese: i rapporti tra Rummenigge ( ex eroe interista ai tempi della gestione Pellegrini ndr) e Marotta sono ottimi: l'affare si farà. Tra Milano, Monaco e Tokyo ( ritiro meneghino e tedesco per il torneo nipponico , ma Beppe è rimasto in Lombardia) c’è stato un fitto scambio di mail e telefonate, ma il problema è sempre il solito: il Bayern deve trovare un sostituto all'altezza e il mercato offre solo alternative costosissime. Lo spagnolo David Raya del Brentford è l'opzione più calda, ma si parte una richiesta di 40 milioni: non pochi per un vice-Neuer. Marotta ha offerto 4,5 per rilevare il cartellino di Sommer: 1,5 in meno rispetto all'entità della clausola rescissoria da 6 milioni. Già definito tutto con l'entourage dell'estremo difensore: pronto un biennale con opzione per la terza stagione da circa 2,5 milioni più i soliti bonus. Farlo aggregare ai compagni in Giappone è un'ipotesi, ma i tempi li detta il Bayern e ci sono le visite mediche da fissare. Per ruolo di vice Sommer resta Trubin dello Shakthar Donetsk la stella cometa marottiana, ma solo a certe condizioni. Tredici milioni è il prezzo giusto per un virgulto ad un anno dallo svincolo. Se gli ucraini insistessero con cifre blu ( 30 milioni) l'Ad interista potrebbe virare sul doriano Audero, sua vecchia conoscenza juventina.