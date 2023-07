Marotta liquida Lukaku

Lukaku-Inter: è finita. L'ultima, capricciosa, giravolta del belga non è piaciuta ai dirigenti meneghini, offesi dalle reiterate bugie dell'attaccante e del suo agente Ledure. Eppure il Chelsea, pochi giorni fa, aveva spiattellato tutto a Marotta e Ausilio, avvisandoli che oltre a un club arabo ( rfiutato da Big Rom) c'era anche la Juventus. L'Inter aveva chiesto informazioni a Ledure ma il sedicente legale belga aveva smentito tutto: “ sono bugie del Chelsea, lo fanno per alzare il costo del cartellino e mettervi fretta”. Versione confermata anche dalla dirigenza bianconera ( anche al sottoscritto ndr) : “vogliono metterci in mezzo, noi non trattiamo Lukaku”. Nella vita, non solo nel calcio, le bugie hanno le gambe corte e i nodi sono venuti al pettine in questo caldissimo fine settimana. La Juve non è infatti riuscita a cedere Vlahovich al Psg ( che ha preso tempo perchè deve prima vendere Ekitike e poi dipanare la matassa Mbappè) mentre la Beneamata ha raggiunto l'accordo con lo United, vendendogli per 55 milioni il portiere Onana. Fatta l'offerta al Chelsea ( 35 milioni piu' 5 di bonus) si attendeva solo l'autografo di Lukaku, scomparso per 48 ore, salvo farsi vivo venerdì a notte inoltrata. L'Inter aveva capito tutto: il belga e il suo agente avevano giocato su 2 tavoli all'insaputa di Marotta e Ausilio. Aggiungiamo anche un altro particolare: l'Inter offriva 8,5 milioni di ingaggio alla punta, la Juve arrivava a 12,5. Non reggono neanche le voci su incomprensioni con Inzaghi perchè Lukaku aveva detto sì all'Inter anche dopo la finale persa col City ( era partito dalla panchina). All'epoca dei fatti la Juve non si era fatta ancora avanti: solo 2 settimane dopo è mutata la strategia. Adottata la politica dei “due forni” ( come i politici della prima Repubblica) fino a quando non è stato miseramente smascherato. Ora non resta che attendere. La Juve non gli ha garantito nulla, solo promesse per ora. Chissà se poi si riveleranno da marinaio.