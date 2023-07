Marotta strappa Frattesi alla concorrenza

L'Inter vince l'ennesimo derby di mercato strappando Frattesi a Juve e Milan che si erano fatte sotto negli ultimi giorni, sorpassando anche la Roma, ex squadra del mediano neroverde. Marotta vince la stracittadina ( 2 a 0 se inseriamo anche Thuram junior) e il derby d'Italia ( Giuntoli voleva assolutamente Frattesi ma non è riuscito a cedere subito Zakaria). Operazione definita verbalmente venerdi sera a Rimini al Galà del calciomercato. Eravamo testimoni oculari della trattativa ( con telecamera stile "specchio segreto" ad immortalare attimi e sussurri). A cena il tavolo dei cronisti era a un metro di distanza rispetto a quello occupato da Marotta, Carnevali ( Ad Sassuolo) e l'agente Riso ( che segue Frattesi). Tre indizi che non potevano non formare una prova. Poche ore prima l'Inter si era assicurata 18 milioni dagli arabia del All Nassr dopo giorni di violenti screzi. La telefonata decisiva è arrivata proprio durante il Galà di Rimini, poco prima delle 18,00. A quel punto tutto si è definito. L'Ad neroazzurro ha convocato Riso in Romagna ( l'agente era a Milano) in serata, mentre Carnevali era già in loco visto che la sua società di comunicazione organizzava la kermesse romagnola. Si attendeva solo il bonifico arabo per mettere nero su bianco. Questo quindi l'accordo definitivo. L'Inter rileva Frattesi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. 6 milioni per il prestito e 27 per il riscatto, girando a titolo definitivo il giovane Mulattieri ( valutato 6 milioni) piu' 5 di bonus legati a qualificazione champions ( 4) e scudetto ( 1). Agli emiliani promesso anche un 10 per cento su una futura rivendita. il centrocampista ha firmato un contratto di 5 con la Beneamata da 2.8 a stagione.