Mutui, allarme Fabi per rate non pagate

Preoccupa la situazione del credito alle famiglie in Abruzzo e Molise. In base allo studio della Federazione autonoma bancari italiani su dati della Banca d'Italia, ammontano complessivamente a 372 milioni di euro le sofferenze, le rate scadute e le inadempienze probabili: per le sofferenze, 84 milioni nella provincia di Pescara e 87 in quella di Teramo. Solo per le sofferenze ,che comprendono credito al consumo, mutui e altri prestiti, l'importo complessivo, in Abruzzo e Molise ammonta a 137 milioni di euro di cui 31 nella provincia di Pescara e 32 in quella di Teramo. Le inadempienze probabili invece per le tre categorie fanno salire il conto di 177 milioni di cui 40 per la provincia di Pescara e 41 per quella di Teramo mentre per le rate scadute l'importo complessivo è di 58 milioni di cui 13 nella provincia di Pescara e 14 in quella di Teramo. Secondo Carlo Cericola, coordinatore Fabi Pescara e Teramo, “le difficoltà delle famiglie riguardano soprattutto i mutui a tasso variabile particolarmente colpiti dall'aumento del costo del denaro passato da 0 a 4% in 11 mesi”.