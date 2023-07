Napoli made in Aurelio

Mollate gli ormeggi tanto è lui il padrone del Vapore. Aurelio De Laurentiis arringa, detta condizioni, decide strategie, non accetta contraddittori. Il suo ego ( già smisurato) ha raggiunto picchi di eccellenza dopo il tricolore del Ciuccio, finalmente vincente, non solo bello. Aurelio fa ormai il presidente a tempo perso e l'oracolo per professione. Disserta di politica, elargisce consigli alla Film Commission Abruzzese ( investire sulle fiction non sui film ndr), elabora strategie per i diritti televisivi e investe nel settore alimentare ( un po' meno in quello cinematografico: finita l'era dei cinepanettoni. ). Dopo l'addio di Spalletti e Giuntoli non si è perso d'animo. Neppure il divorzio da Kim ( che sfruttando la clausola si è sistemato al Bayern) lo ha speronato: ci vuole ben altro per fargli perdere il buon umore. Ora è già sul Ring del mercato pronto a sferrare il pugno del ko ( metaforicamente eh) all'agente di Oshimen. Roberto Calenda sa il fatto suo è non è disposto ad arretrare di un millimetro. Se il nigeriano è valutato 200 milioni da Adl non può avere uno stipendio alla Morata. Pochi i 7 milioni ( con bonus) ventilati dal Patron, disposto anche ad inserire una clausola rescissoria. Ma qui ricasca l'asino, anzi il ciuccio: Calenda la chiede bassa ( sotto i 100 o poco più) mentre De Laurentiis la pretende alta ( almeno 150 bigliettoni). Non sarà facile trovare una sintesi ma i precedenti giocano a tutti a favore di Aurelio, senza dimenticare la volontà del Bomber, disposto a proseguire il tragitto azzurro almeno per un altro anno. Vanno poi reperiti gli eredi di Kim ( piacciono Danso e Mavropanos) e Ndombelè ( sembra naufragata l'idea Lo Celso). Poi va deciso il futuro di Lozano e Zielinsky, entrambi in scadenza. Non c'è rosa ( tecnica) senza spine ma De Laurentiis ha già dimostrato di avere il “pollice verde”, anzi azzurro. Ancora una volta rispedirà le cassandre al mittente.