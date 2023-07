Sono saliti a 197 , dopo altri 4 interventi di recupero in mare, i migranti a bordo della Humanity 1, che martedì dovrebbero arrivare a Ortona. Tra loro 30 donne, una delle quali incinta, e 40 minori.

Per raggiungere il porto abruzzese, avverte l'Organizzazione non governativa, serviranno più di tre giorni di viaggio e per questo il capitano dell'imbarcazione ha chiesto alle autorità italiane uno scalo più vicino.