Nuovo direttore della Saga, fumata nera

Slitta la nomina del manager della scoietà che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Convocata per martedì prossimo l'assemblea dei soci



La lunga riunione del consiglio di amministrazione della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo presieduta da Vittorio Catone si è chiusa con un nulla di fatto. Non è stato nominato il nuovo direttore generale. Si sono svolti i colloqui previsti con i candidati che hanno risposto al bando ma il consiglio di amministrazione non ha raggiunto un accordo. Sulla scelta del manager ci sarebbero contrasti tra i partiti del centrodestra. Per sciogliere il nodo è stata convocata per martedì prossimo l'assemblea dei soci della Saga. La Regione Abruzzo è titolare della quasi totalità del capitale sociale.