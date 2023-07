Più di 100 milioni è già costato il "Nuovo Milan Paradiso": non può piu' attendere pascoli celesti il Diavolo. Ossimoro legato alla storia del club che contrasta col titolo di una celebre pellicola di Warren Beatty e fa il paio con quella del premio Oscar Tornatore ( ma tifa per i cugini il siculo). In arrivo per le visite mediche l'esterno Chukwueze del Villarreal, costato 20 mlioni più 8 di bonus. Un po' meno l'attaccante Noah Okafor del Salisburgo: 14 milioni per un giovane prospetto che piaceva anche a Maldini e Massara ( provarono a bloccarlo già a gennaio: lo anticipai alla Domenica Sportiva). I due ultimi arrivi si aggiungono a Pulisic e Loftus Cheek ( arrivati dal Chelsea), Romero ( Lazio) e Sportiello ( Atalanta) e Reijnders ( Az). Furlani e Moncada non mollano il mediano Musah del Valencia ( ballano pochi milioni col Valencia) che molti paragonano al catalano Kessie ( obiettivo juventino). Il mercato potrebbe poi chiudersi con un attaccante di prospettiva da affiancare in panchina allo scafato Giroud. Pioli ha tutte le qualità per forgiare al meglio le caratteristiche dei singoli e creare un armonico collettivo. Sa di calcio come pochi e punta quasi sempre ad un calcio coraggioso e offensivo. Due anni fa ha conquistato uno scudetto storico: il Milan era tecnicamente inferiore a Inter e Napoli ma alla fine ebbe la meglio grazie ad un costante rendimento e all'intensità di gioco molto europea. Può provare a ripetere l'impresa anche nella prossima stagione pur partendo sfavorito almeno sulla carta ( il rettangolo verde è un'altra cosa ndr). Se non credi ai miracoli, non credi neppure alla tua esistenza