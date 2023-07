Previsto per oggi il picco dell'ondata di calore, con afa e temperature ancora superiori rispetto a quelle dei giorni scorsi. Gli esperti avvertono: è fondamentale proteggersi adeguatamente. Ieri purtroppo un'altra vittima di questo caldo intenso. Benito Saccucci, 83enne di Carpineto Romano, da qualche giorno in vacanza a Tortoreto, è morto mentre passeggiava sulla riva. Ha accusato un malore e si è accasciato. Inutili i soccorsi.



Intanto un esposto è stato presentato dai familiari di Graziano Bellano, il cuoco 43enne di Cupello che è deceduto per un infarto sabato a San Salvo al termine del suo turno di lavoro. E' stata eseguita l'autopsia. L'ipotesi è che le altissime temperature della cucina dell'hotel dove era impiegato siano state fatali.

E con l'afa e i venti caldi si alza il rischio incendi. Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile comunica che per la giornata di oggi è previsto rischio alto per la provincia di Chieti, medio per L'Aquila e Pescara, basso per la provincia di Teramo.

Per chi cerca refrigerio al mare, c'è da segnalare il divieto di balneazione in un tratto di Scerne di Pineto. Il provvedimento è stato disposto dal Comune a seguito del guasto alle cabine Enel di venerdì scorso che ha causato importanti criticità e ha coinvolto anche alcuni impianti della rete fognaria.