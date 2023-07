Omicidio colposo per la morte di Gabriele Ceci

Oggi l'autopsia sul corpo di Gabriele Ceci il direttore generale della Poliservice, società dei comuni della Val Vibrata, morto mercoledì scorso in un incidente stradale a Pretara di Isola del Gran Sasso, sulla strada che porta alle sorgenti del Ruzzo . L'uomo, 53 anni, era su un'auto della Ruzzo Reti., la società acquedottistica e stava effettuando un sopralluogo. Illesi nell'incidente Alessia Cognitti, presidente della Ruzzo e Pierangelo Stirpe, direttore generale. Sull'accaduto indagini sono in corso, sembra che il fuoristrada sia finito nel dirupo a causa del cedimento di un tratto della sede stradale. Ceci non sarebbe riuscito a scendere in tempo dall'auto come invece hanno fatto gli altri due occupanti della vettura. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ma non ci sono, almeno per il momento, indagati