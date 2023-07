Osimhen, oro di Napoli

Costa più del Vesuvio lo scugnizzo nigeriano. L'Aurelio furioso lo valuta come il petrolio, aumentando a dismisura il prezzo del suo cartellino. Fino a 12 mesi fa Oshimen costava 100 milioni, un anno e uno scudetto dopo si avvicina quasi ai 200. Un modo come un altro per scoraggiare i club che lo cercano ma non lo seducono. Pochi giorni fa il bomber con la maschera di Zorro ha giurato eterno amore al Ciuccio e alla sua splendida tifoseria affermando che non esiste posto migliore al mondo per giocare a calcio.

Ora però dopo la teoria si passerà alla pratica. De Laurentiis gli ha proposto un rinnovo biennale, valido fino al 2027, ma l'agente del "figlio del vento", al secolo Roberto Calenda, è rimasto un po' freddino dopo il primo vertice alla Filmauro. Pochi 6 milioni e rotti se il club valuta il suo assistito quasi 200 milioni, questo il pensiero dell'abile manager capitolino, considerato un secondo padre dallo scavezzacollo dell'area di rigore. Va scovata al più presto una sintesi.

Radio mercato segnala la possibile via d'uscita dall'annunciato ginepraio: una clausola rescissoria che consenta ad Oshimen di liberarsi dal vincolo contrattuale. Magari a cifre meno stellari. Un anno a 6 milioni (con bonus) a patto di poter lasciare Napoli nel 2024 senza chiedere il permesso al patron azzurro. Certo la cifra andrà modulata: più dei 90 sognati dall'entourage della punta, molto meno dei 180 richiesti dal club campione d'Italia. Dopo aver perso Spalletti, Giuntoli e Kim (visite mediche fissate col Bayern Monaco) la città punta ad arrestare l'emorragia.