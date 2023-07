A Pescara giornata da bollino rosso

Pescara per due giorni, oggi e domani, è tra le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, che nel suo bollettino indica il massimo rischio per tutta la popolazione. L'ondata di calore che sta interessando tutto il Paese non risparmia neanche l'Abruzzo, dove le temperature, nelle ultime ore, sono in aumento. Secondo le rilevazioni dell'associazione Aq Caput Frigoris, le massime ieri hanno raggiunto i 40,1 gradi a Capestrano, i 39,7 gradi a Castiglione a Casauria, i 39,6 gradi a Bussi sul Tirino, i 38,7 gradi a Ofena e i 38,1 gradi a Popoli.