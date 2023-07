Pioli solo al comando

Dopo l'addio al duo Maldini-Massara Stefano Pioli è diventato il Ferguson del Diavolo. Non piu' semplice allenatore ma anche manager, attento alle manovre di mercato: consigliore dell'Ad Furlan e di Moncada, ex capo scouting rossonero. Sta indirizzando lui il Milan verso la nuova darsena: la prossima stagione sara' priva dell'icona Ibra e dell'ex bandiera Tonali. L'obiettivo è provare a vincere lo scuddetto e fare meglio in Champions dopo la semifinale persa con l'Inter. A Pioli piacevano Thuram junior e Frattesi che invece hanno optato per i cugini. Uno smacco che non va lavato col sangue ma con rinforzi di qualità. In arrivo l'olandese Reijnders dell'Az di Alkmaar. Un nome proposto da Moncada e avallato da Pioli. Il suo arrivo potrebbe far saltare l'ingaggio del giapponese Kamada, confezionato dal duo Maldini-Massara. Evidentemente Pioli non condivideva proprio tutto. A Milano girano voci su presunti dissapori con Maldini dopo alcune modeste prestazioni fornite in campionato ( quella col Sassuolo ad esempio) e in Champions ( il derby di andata non convinse Paolo per scelte e atteggiamento). Potrebbe quindi esserci anche l'indiretto zampino di Pioli sulle scelte fatte dal patron Cardinale. Pioli ora avrà più peso ma anche maggiori responsabilità: non potrà fallire. Lista della spesa copiosa. In arrivo l'americano Pulisic del Chelsea ( si è già promesso ai dirigenti rossoneri): duello rusticano col Villarreal per strappare il mediano Musah, altro profilo gradito a Pioli. Una scommessa l'ex laziale Romero ( arrivato a parametro zero), poi si valutera' una prima punta da doppia cifra. Morata e Scamacca nomi gettonati ma non semplici da ingaggiare: lo spagnolo potrebbe volare verso la Premier o rimanere a Madrid, l'ex Sassuolo sogna la Roma. Openda del Lens intriga ma costa un botto. In lista anche l'ex interista Icardi ( Wanda permettendo), la punta Taremi del Porto ( piace anche a Mourinho) e Balogun dell'Arsenal. Mille nomi per un ruolo: ma sarà determinante non sbagliarlo. Per Pioli è giunto il momento di scelte perentorie. Ora è lui al comando della Nave: basta non diventi un Titanic.