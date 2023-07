Pnrr, esce la ferrovia Roma-Pescara

La tratta ferroviaria Pescara-Roma esce dalla scadenza del 2026 del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilenza. Fuori anche due lotti della Palermo-Catania e una parte degli investimenti per l'Ertms (European rail traffic management system). Le risorse saranno destinate ad altri lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania. E' quanto si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture diffusa alla fine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Gli oltre 39 miliardi di fondi per le infrastrutture e i sistemi di trasporto - si sottolinea - saranno interamente spesi, come da programma. Il ministro Salvini punta a ottenere altri 2 miliardi sui fondi Repower-EU.

All'attacco il capogruppo del PD in consiglio regionale, Silvio Paolucci- "Il Ministero smentisce la Regione - sostiene Paolucci - mettendo nero su bianco l'uscita dal PNRR e dalla scadenza 2026 dei finanziamenti per la velocizzazione linea ferroviaria Roma-Pescara". “A mettere a nudo Marsilio - prosegue il capogruppo del Pd - è lo stesso Salvini, che toglie le risorse e nulla dice su tempi e sulla copertura dei progetti che restano fuori, come nulla dice la Regione”. "Per la Roma-Pescara conclude Paolucci -servono almeno 5,6 miliardi. Dove verranno reperite tutte le risorse e con quali tempi?".