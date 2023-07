Furgone portavalori assaltato in autostrada

Assalto ad un furgone portavalori della società Aquila Spa di Ortona: il blitz intorno alle ore 7:30 sull'autostrada A14 tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Il tratto è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Bari e 2 km di coda in direzione Ancona. Secondo le prime informazioni il commando che ha sparato anche colpi di mitra, sarebbe composto da 5 persone in azione con volti travisati. Nessun ferito. In volo l'elicottero della Polizia. Sul luogo del blitz sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Agli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita a Pescara Nord, si consiglia di percorrere la statale 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pescara Ovest, percorso inverso per chi è diretto verso Ancona. Traffico in tilt in tutta la zona anche sull'asse attrezzato Chieti-Pescara-