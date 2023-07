Samardzic all'Inter

Mediana di lotta e soprattutto di governo quella nerazzurra. Aggiungere il sinistro raffinato di Lazar Samardzic ad un reparto che già annovera Barella, Calhanoglu e Frattesi è davvero tanta, ma tanta, roba. L'operazione verrà ufficializzata la prossima settimana ma è stata pressochè definita da Inter e Udinese. I vice campioni d'Europa verseranno 15 milioni e l'intero cartellino del giovane Fabbian (valutato 6 milioni ma con diritto di futura recompra nei prossimi 24 mesi da 20 milioni). Superata allo sprint la concorrenza di diversi top club italiani e Europei. Il minimo se hai in societa' un fuoriclasse come Beppe Marotta ed un dirigente scafato e preparato come Piero Ausilio. In arrivo altri rinforzi a stretto giro di posta. Sommer ( non appena il Bayern rerepirà il sostituto) e Balogun ( la punta preferita dai lungimiranti nerazzurri). In aggiunta anche un secondo portiere ( Trubin o il meno caro Audero): in attesa di definire il destino di Correa. In questo momento la squadra di Inzaghi sembra la rivale numero uno del Napoli ( sempre che confermi Oshimen ndr): soprattutto se avrà piu' continuità in campionato. Samardzic ha davvero talento vivo e può tatticamente evolversi se seguirà le direttive didattiche del suo allenatore. Nel 3 -5 -2 interista può agire da mezzala ma anche da metodista vantando piedi buoni. Il serbo è un predestinato, va solo svezzato, il resto è tutto di madre natura. Nessuna somma di denaro può comprare lo stile, è un qualcosa di istintivo.