Scamacca: i dubbi di Mourinho

I tormenti di Mourinho non fanno il paio con le strategie del Ds Thiago Pinto. Il guru lusitano sogna Morata, il suo più giovane connazionale ha virato, deciso, sull'emigrante di lusso Scamacca. Non è semplicemente una trattativa ma una filosofia di calcio: due anime agli antipodi. L'ex Special One ( ora leggermente piu' Normal) chiede un prodotto sicuro, il club punta ad investire su profili più giovani. Già in passato le due opposte visioni hanno generato diversi corti circuiti. Ora ci risiamo con la scelta della punta centrale. Scamacca è anche un prodotto della cantera giallorossa (come lo era Frattesi, bocciato frettolosamente dalle precedenti gestioni). Ora lascerebbe volentieri il West Ham per tornare a casa, indossando la casacca del cuore ( altro dettaglio da non sottovalutare). Il capitano Pellegrini lo aspetta a braccia aperte, chissà se farà altrettanto Mou. Morata si completa con Dybala ( ex compagno d'armi juventino) ma non è più un ragazzino. Aggiungiamo anche che la Roma non è la sua primissima scelta ( Alvaro vorrebbe giocare nel Milan ndr) senza resettare i costi. Stipendio ( minimo) da 5 milioni netti ( senza decreto crescita) e clausola di 12 milioni ( in un'unica soluzione come impone la Fifa) da versare all'Atletico Madrid. Thiago Pinto lavora spedito su Scamacca: proposto un prestito con obbligo di riscatto legato (soprattutto) al ritorno in Champions. Vicino anche al rinnovo del gaucho Dybala, pressato dal Chelsea di Pochettino. Il resto è storia nota: Mourinho sembra distante dalle idee della società. E forse questo sara' il suo ultimo anno nella capitale. Il contratto è in scadenza e fino ad oggi nessuno si è mosso per prolungarlo. Ci vorrebbe Nuria Barrios per cesellare l'epilogo. L’inizio è dolce, assurdo, felice. L’intreccio pieno di buona volontà, forte e carico di tensioni. La fine, una lacerazione.