Sciopero dei voli

Si preannuncia un giorno difficile per i viaggiatori che oggi dovranno prendere un aereo. Dalle 10 alle 18 lo sciopero nazionale del personale di volo e di terra di diverse compagnie per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Per quanto riguarda Ryanair, la compagnia irlandese che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, i suoi piloti e il personale di cabina non aderiranno alla protesta, avendo già siglato accordi collettivi, tuttavia potrebbero esserci pesanti ripercussioni su arrivi e partenze a causa dell'astensione dal lavoro dei controllori del traffico aereo e del personale di terra, in entrambi i casi non impiegato da Ryanair. La Saga assicura che all’aeroporto d’Abruzzo i voli saranno regolari per la mancata adesione allo sciopero nazionale.