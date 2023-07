Spalluto da Zeman

Il Pescara realizza 11 goal alla vis Cerratina nel tardo pomeriggio e mette la mani su Spalluto, erede di Lescano in tardissima serata. Arrivano conferme anche dall'agente della punta. Va definita nei dettagli solo la formula del trasferimento. Delli carri pronto a rilevare l'attaccante a titolo definitivo lasciando una percentuale di futura rivendita ai gigliati. L'attaccante gia' lo scorso anno finì nel mirino abruzzese ma preferi' accarsarsi in b alla Ternana. Con gli umbri ando' male infatti a gennaio fu girato in prestito al Novara. Solo due goal in 14 gare. Fece meglio a gubbio dove realizzò messe di goal in casacca rossoblu': si giochera' il posto con Vergani. Ha superato allo sprint il pisano Tommasini, appetito da Catania e Crotone, concorrenti econicamente solide. in arrivo anche il terzino laziale Floriani. Attesa per il trequartista De Marco e il centrocampista Sannipoli. Ieri intanto la squadra ha disputato la sua prima amichevole stagionale rifilando 11 goal alla modesta Vis Cerratina. A Montesilvano ha strappato peana il neo acquisto Accornero, autore di una tripletta in 32 minuti: apprezzabile il pallonetto del momentaneo sei a zero. Lo score e' completato dalle reti di Belloni, Pierno, Masala, Vergani, un autogoal di Sepe e una tripletta di Cuppone. Il trainer boemo ha mischiato le carte alternando titolari a virgulti della primavera. Da segnalare l'inedito ruolo di Cuppone, schierato da mezzala sinistra.