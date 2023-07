Tragedia evitata ad Ortona

A 3 miglia di distanza dal porto di Ortona (Chieti), un'imbarcazione da diporto a motore di 16 metri è entrata in collisione con una barca a vela di 11 metri mentre erano in navigazione. Il conduttore della barcaa vela ha contattato la sala operativa della Capitaneria di porto di Ortona, alle ore 14, segnalando di essere stato urtato da un'imbarcazione a motore e di aver riportato diversi danni allo scafo, con rischio di imbarcare acqua e conseguente pericolo di affondamento. Sul posto è stata immediatamente inviata la motovedetta Cp 885 che ha intercettato le 2 unità e, constatate le buone condizioni di salute di tutte le persone a bordo, le ha scortate fino al porto

di Ortona. I militari della guardia costiera hanno provveduto ad ascoltare le persone a bordo per ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità del sinistro. Per l'episodio di che non ha avuto conseguenze gravi, verrà avviata un'inchiesta per valutare se ci siano responsabilità da parte dei conduttori delle unità.