Un divorzio polemico

In amore c'è sempre un prima ed un dopo. L'importante è che non volino gli stracci. Evidentemente non è andata benissimo tra De Laurentiis e Giuntoli. Incontrarsi e dirsi addio: è successo venerdì 30 giugno dopo 2 mesi di trattativa. Il Ds aveva chiesto al patron azzurro di lasciare Napoli con un anno di anticipo; l'Aurelio furioso aveva preso tempo. In genere ama licenziare: detesta chi lo "licenzia". Adl non avrebbe gradito l'atteggiamento della nuova dirigenza juventina che ha contattato direttamente il professionista toscano senza avvisare la società campana. Giuntoli era un tesserato a tutti gli effetti e Aurelio se l'è legata al dito. Bloccando Giuntoli ad aprile gli ha di fatto impedito di creare un proprio entourage sotto la Mole (aveva già chiesto la disponibilità di Pompilio, Romairone ed altri addetti ai lavori) liberandolo solo a cose fatte (i bianconeri hanno promosso Manna Ds, riportato a casa Chiellini junior e confermato Cherubini). Giuntoli alla Juve ci è arrivato ma senza uomini di fiducia. Dovrà attendere almeno 12 mesi per poter avere qualche fido scudiero (Pompilio il primo). Qualcuno ipotizza anche Spalletti: pronto all'anno sabbatico imposto dal solito Aurelio. Tra Giuntoli e De Laurentiis sono stati frequenti gli alti e bassi. Durante la gestione Ancelotti il Ds fu quasi messo da parte. E con Gattuso allenatore andò anche peggio. Dopo il ko subito a Verona Adl avrebbe voluto esonerare sia Rino che Cristiano. Con l'arrivo di Spalletti e il terzo scudetto i rapporti erano tornati sereni. Poi è arrivata la Juve, nemica storica degli azzurri e squadra del cuore del dirigente toscano. De Laurentiis non ha gradito : "Era juventino? Lo avessi saputo lo avrei mandato via prima". Frase a effetto ma con un sostanziale errore. E' stato Giuntoli a chiedere di andare via. Sottile ma profondo distinguo.