Un nuovo Cristiano per la Juve

La Juve cambia look. Da un Cristiano all'altro e la religione in questo caso non c'entra. Parliamo del mitico Ronaldo e del pragmatico Giuntoli. Il primo prometteva faville e champions, il secono bilanci in regola e possibili plusvalenze. In pochi anni e' cambiato tutto a Torino. Prima si investiva su fuoriclasse stagionati, oggi si punterà su giovani promesse. Giuntoli è garanzia di successi: perchè oltre ai bilanci ha sempre migliorato l'aspetto tecnico delle sue squadre. A Carpi portò gli emiliani dalla D alla serie A. A Napoli ha vinto il primo scudetto senza Maradona. A Torino provera', manco fosse Garcia, a riportare la chiesa al centro del villaggio. Scrivi Juve, leggi scudetto: quasi un sinonimo. A meta' settimana il club bianconero ufficializzerà il suo avvento ( perchè è un messia laico), verso il 20 luglio ci sarà la prima conferenza stampa. Il tempo di acclimatarsi e capire, vagliare e decidere. La sua road map prevede subito una cessione: in pole Zakaria. La seconda mossa sarà strappare Frattesi a Inter, Roma e Milan. Poi dovrà capire se ci saranno offerte per chiesa ( Berardi il sostituto individuato dal ds toscano ma dal cuore bianconero) e Vlahovic. L'ex attaccante della Fiorentina piace molto a Cristiano, forse meno al Conte Max ( Allegri ndr). Questa puo' essere la prima importante chiave di lettura per il neo juventino giuntoli. Lui e l'allenatore parleranno la stessa lingua? Forse, probabile, chissà