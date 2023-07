Usura e favoreggiamento, quattro rinvii a giudizio

Usura e favoreggiamento. Sono queste le accuse, a vario titolo, contestate alle quattro persone rinviate a giudizio dal gip del Tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli. Si tratta di un operaio sulmonese, Mosè De Giorgi, di Eros Zavarella e di due appartenenti alla Guardia di Finanza: Tania Tiberi, imputata in concorso e Marco Trabucco, accusato di favoreggiamento.

Anni di indagini condotte dalla stessa Guardia di Finanza hanno portato alla luce un presunto giro di prestiti a strozzo nel quale sarebbero finiti tre imprenditori peligni costretti a pagare interessi anche del 285%. A far scattare il campanello d’allarme le “vorticose” operazioni sospette individuate dai finanzieri su un conto corrente su cui avrebbe operato De Giorgi con operazioni contestuali o ravvicinate nel tempo di segno contabile opposto e di importo identico o simile. Alle fiamme gialle le vittime hanno raccontato di prestiti da restituire con gli interessi attraverso rate mensili che non servivano ad estinguere neppure il capitale. Tutte accuse che ora dovranno essere dimostrate in giudizio.