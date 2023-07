Verratti d'Arabia

Ogni uomo ha il suo prezzo; ma molti fanno degli sconti. L'antico adagio sembra non fare il paio con le idee del celebrato Marco Verratti, talento abruzzese svezzato da Di Francesco e Zeman prima di fare il salto definitivo alle dipendenze di Ancelotti nel suo primo anno parigino. Le strade poi si divisero: Carletto Martello rivinse la Champions col Real Madrid, il centrocampista invece la coppa con le orecchie l'ha solo sfiorata. Dopo undici anni di attesa il rapporto con la tifoseria del Paris Saint Germain non è piu' idilliaco: forse è il momento di traslocare. L' Europa che conta bussa ancora alla sua porta: Klopp e Simeone lo vorrebbero a Liverpool o a Madrid ma stavolta forse è arrivata la classica offerta che non si può rifiutare. Da due giorni il suo entourage, coordinato dal legale brasiliano Rafaela Pimenta, sta valutando quella degli arabi dell'Al Hilal. Un triennale da 52 milioni netti a stagione: il triplo del già suntuoso ingaggio percepito sotto la Tour Eiffel. Il suo compagno di squadra Mbappè ha gia' detto no agli sceicchi e ai 400 milioni di stipendio: vuole solo il Real Madrid. Verratti sembra invece attratto più dai petrodollari che dalla gloria. Il presidente Al Khelaifi chiede almeno 80 milioni per il suo cartellino. Giorni, forse ore, decisive per l'amletica decisione. Camus affermava che in fondo la vita è la somma di tutte le nostre scelte. Ci pensi bene Marco.