Via Bonucci: la vendetta di Allegri

Inutile scomodare abusati ed antichi adagi: ma si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Allegri ha esagerato perchè la vendetta stavolta era addirittura “surgelata”. Arsenico e vecchi merletti. Atavica la diaspora tra il Conte Max e il guerriero Bonucci. Non sarà passata forse troppo acqua sotto i ponti dopo il mitico e famigerato sgabello di Oporto: con il difensore bianconero sbattuto in tribuna dopo copiosi diverbi ( garbato eufemismo) con il mefistofelico labronico, noto furbo di 3 cotte: adatto al Vernacoliere. Battute al vetriolo le sue. Il centrale difensivo gli diede del “testa di ….” pochi giorni prima a Palermo, immortalato dalle telecamere. Non aveva condiviso alcune scelte tattiche dell'allenatore ed Allegri non fece sconti. Bonucci in estate lasciò la Vecchia Signora per il Milan salvo poi tornare un anno dopo sotto la Mole ma senza fascia di capitano. 12 mesi più tardi toccò a Max traslocare ( rimpiazzato prima da Sarri e poi da Pirlo) salvo ritornare a guidare i bianconeri. Due stagioni negative e una riconferma strappata a suon di “contratto”: la nuova dirigenza bianconera costretta a confermarlo ( perchè è questa la verità ndr) visto il mega ingaggio ( 30 milioni lordi fino al 2025). Una notizia che di sicuro non avrà reso felicissimo Bonucci ( da sempre uomo di fiducia di Antonio Conte) che forse presagiva l'addio, molto meno le modalità. I proconsoli juventini Giuntoli e Manna sono andati non a Canossa ma a casa del difensore, comunicandogli che è fuori rosa: si allenerà a parte e non sarà convocato per il torneo negli Usa. Una fitta al cuore per un centrale che ha scritto pagine di storia in bianconero. Poteva finire meglio tra lui e la Juve ma il Conte Max ha chiesto ed ottenuto di lasciarlo a casa in attesa di novità dal mercato ( Turchia, Lazio, Sampdoria le molto ipotetiche opzioni visto il mega ingaggio). C'era una volta lo stile Juve: caro Avvocato quanto manchi al nostro povero calcio e ai supporter bianconeri. Noi la pensiamo come Cervantes: vendette giuste non esistono. E l'occhio per occhio servirà solo a renderci tutti ciechi. Le bandiere si possono ammainare ma non cestinare.