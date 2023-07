Week end da bollino rosso

Afa opprimente e traffico in aumento su strade e autostrade: Per l'Abruzzo super bollino rosso in questo week end di metà luglio. Per altri due giorni, oggi e domani, Pescara nella lista delle città italiane in cui il ministero della Salute prevede il massimo rischio da calura per tutta la popolazione. Il livello 3 per il capoluogo adriatico porta condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi. non solo su anziani, fragili, malati cronici e bambini, ma anche su persone sane e attive. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono i rischi. i rimedi sono quelli di sempre: evitare esposizioni eccessive al sole e idratarsi. nei giorni scorsi è stato forse proprio il caldo afoso la concausa di due malori mortali a Montesilvano, uno in mare, l'altro per strada. Non andrà meglio all'inizio della settimana prossima, con temperature, al mare e nelle aree interne, superiori alla media finanche di dieci gradi. non remota, insomma, la possibilità dei 40 gradi all'ombra. Con il caldo rovente dovranno vedersela, in macchina, le famiglie dirette nelle località di villeggiatura. In particolare sull'autostrada A14 si prevede un aumento costante dei flussi di traffico, direttrice nord sud. La polizia stradale ha predisposto servizi supplementari di controllo, mentre personale e mezzi della società autostrade garantiranno il massimo dell'assistenza. Una mano la daranno i divieti di transito ai mezzi pesanti: oggi dalle 8 alle 16, domani, domenica, dalle 7 alle 22.