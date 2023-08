66 mila prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Teramo

66 mila prodotti non sicuri sequestrati e 41 lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza nei mesi di luglio e di agosto in provincia di Teramo, in particolare sulla costa. Al setaccio diverse attività commerciali dove erano esposti in vendita prodottti, accessori di moda e bigiotteria privi del marchio CE e non conformi agli standard di sicurezza.

Segnalati 18 datori di lavoro per l'impiego di manodopera in nero.

Eseguiti anche 12 controlli nei confronti di distributori di carburante. E' stata riscontrata in alcuni casi l'omessa comunicazione all'Osservaprezzi del "Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

Nel corso dei controlli la Guardia di Finanza con il supporto delle unità cinofile della Compagnia di Giulianova ha sequestrato 292 grammi di sostanze stupefacenti, con segnalazione di 70 soggetti alle Prefetture.