A fuoco una spazzatrice

Una spazzatrice della società Ambiente spa ha preso fuoco questa mattina intorno alle 6.00 in via Luisa D'Annunzio a Pescara. Imprecisate le cause all'origine dell'episodio: l’operatore che si trovava alla guida del mezzo è comunque riuscito a fermarsi lontano dalle piante della pineta, distante pochi metri. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.