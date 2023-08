Addio al maestro gelatiere

A San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe) è morto Antonio Ascenzo campione italiano di gelateria, punto di riferimento del comprensorio della Maiella. Lo ricorda tra gli altri Antonio Di Marco, presidente dell'associazione “Borghi più belli d'Italia” che, commosso, parla di punto di riferimento del comprensorio della Maiella in termini di impegno e valutazione oggettiva di ciò che più occorreva rappresentare per il territorio. Tra i suoi clienti personalità come Dacia Maraini a Grazia Francescato, Tara Gandhi e Paola Gassman, Paolo Rumiz, Ermete Realacci e Michele Mirabella.