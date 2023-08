Addio, sor Carletto

La scomparsa, a 86 anni, di Carlo Mazzone. L'allenatore che detiene tuttora il record di panchine in serie A aveva guidato per un breve periodo anche il Pescara. Iniziò la stagione 90-91, in serie B, prima di essere sostituito a fine novembre da Giovanni Galeone. "Salutiamo una vera e propria icona del calcio italiano - il commento del Presidente della FIGC Gabriele Gravina - ha inventato uno stile unico incarnando, allo stesso tempo, serietà e umanità. Cordoglio espresso anche dalla Pescara Calcio.