Adl beffato: sfuma Veiga

La notizia che non ti aspetti: il classico autogoal di mercato. De Laurentiis incassa un ko tecnico dal Celta Vigo e dal suo ex allenatore ( e amico ? ) Rafa Benitez. A centrocampo tutto da rifare in attesa del sospirato rinnovo di Zielinsky. Dopo essere stato a un passo dal trasferimento al Napoli, il centrocampista spagnolo Gabri Veiga del Celta Vigo è pronto all'approdo in Saudi Pro League, all'Al Ahli. Gli arabi tramite un intermediario europeo si sono inseriti nella trattativa fra il Celta e il Napoli, che negli ultimi giorni aveva intrapreso una fase di stallo. Ora il classe 2002, protagonista nell'ultimo Europeo Under 21, in cui le Furie Rosse sono arrivate fino alla finale persa poi con l'Inghilterra, si dirige verso l'Arabia Saudita, nuovo Eden del Regno di Eupalla. Colpa di commissioni troppe esose, diritti di immagini reclamati e non concessi e bonus non semplici da raggiungere per il Celta. Questo sussurra radio mercato. Uno degli obiettivi dell'Al Ahli, club storico ma neopromosso in prima serie quest'anno, era assicurarsi uno dei massimi giovani talenti europei: il nome giusto è quello di Veiga. Lo spagnolo ha dato il suo ok al trasferimento, anche per la presenza del giovane allenatore Mathias Jaissle, ex Red Bull Salisburgo. Veiga troverà campioni come Edouard Mendy, ex Chelsea, e Roberto Firmino, ex Liverpool. L'offerta dei sauditi al Celta è stata accettata dagli spagnoli, che quindi cederanno il virgulto nelle prossime ore. Il Napoli potrebbe ritornare su Koopmeiners? Forse, probabile, chissà. Al Napoli manca l'esperienza dell'ex ds Giuntoli ma non ditelo ad Aurelio: troppo permaloso per accettare scomode verità.