Adl pronto per il bis tricolore

Il Napoli in campionato riparte da se stesso ovvero da Oshimen: più fuoriclasse che campione, l'arma letale di Garcia, pronto a fare la differenza non solo in Italia ma anche ( se non soprattutto) in Europa, atavico terreno di caccia del Patron, allettato da successi e montepremi. L'Aurelio ha dimostrato che sa incassare ma è bravo anche a spendere: chi spande ha dovuto inventarsi poco etici equlibri finanziari per stargli dietro. Dopo i rinnovi di Oshimen e del figliol prodigo Zielinsky ( mancano solo i relativi annunci ma il più è fatto) l'agenda propina un ricco finale di mercato. Atteso il predestinato Gabri Veiga ( in queste ore si stanno limando dettagli relativi alla formula di pagamento e i vari bonus da destinare ai galiziani) al massimo entro 24/48 ore: è il colpo dell'estate azzurra. Gioca la palla in verticale e si industria in più ruoli a metà campo: Garcia lo vede come mezzala ma può essere il grimaldello del 4-3-1-2 avendo piedi educati, adatti a un trequartista. Gabri ricama calcio, intravede orizzonti tattici sconosciuti ai piu': vanta visione locale e periferica. Era sul data base da almeno 4 anni e la scorsa estate finì già neri radar dell'ex Giuntoli. Farà la differenza: è suntuoso ed estetico quando accarezza la sfera. Lasceranno Napoli Lozano e Demme. Il messicano dopo aver atteso invano gli States poteva ritornare in Olanda: il Psv Eindhoven lo ha trattato per diverse settimane ma l'offerta non coincideva con le richieste azzurre. Ora c'è l'Arabia che chiude i battenti il 20 settembre. Non è escluso che Garcia possa avere un nuovo esterno a Gennaio se le dismissioni del messicano arrivassero dopo il primo settembre ( ultimo giorno di mercato in Italia). Lindstrom è stato già sondato ( arrivano copiose conferme) ma il club partenopeo non gli ha garantito nulla. Se le cose andassero per le lunghe, a Gennaio il Napoli potrebbe virare anche sul altri profili ( a Castel Volturno il nome del felsineo Orsolini riscuote sempre un certo gradimento). La conferma di Zielinsky chiude definitavamente le porte all'orobico Koopmeiners:gli agenti erano pronti ad un braccio di ferro con l'Atalanta ma i dirigenti campani pochi giorni fa hanno comunicato l'intenzione di proseguire col polacco. Demme piace all'Herta Berlino ma anche al Genoa ( stessa proprietà): l'imminente arrivo del nuovo ds ligure Petrachi ( stimato da Adl e ricambiato dal salentino) potrebbe indirizzare il destino del metodista, ormai fuori dai progetti di Garcia.