Alle 20.18 l'apertura della Porta Santa

Con l’apertura alle 20.18 della Porta Santa della Basilica di Collemaggio è cominciata ufficialmente la 729a Perdonanza Celestiniana dell’Aquila. A officiare il rito, il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero Vaticano per le Cause dei Santi. L’apertura è il momento clou del giubileo aquilano e sancisce anche la conclusione dell’anno della Misericordia, con un’indulgenza straordinaria di 13 mesi concessa da Papa Francesco un anno fa al termine della sua storica visita. La messa è stata preceduta dal corteo storico e istituzionale che ha visto la Dama della Bolla, l’attrice Viola Graziosi, condurre il documento papale fino a Collemaggio, scortata dal giovin signore Carlo Palermo e dalla Dama della Croce Valentina Gulizia: un’attrice e due musicisti per promuovere la candidatura aquilana a capitale italiana della cultura 2026. A sfilare anche il sottosegretario alle Imprese e Made in Italy, Fausta Bergamotto, aquilana di origine, in rappresentanza del Governo. La partenza del Corteo, dopo 15 anni, è tornata a Palazzo Margherita, sede del municipio del capoluogo fino al terremoto 2009 e dove si sono appena conclusi i lavori di ricostruzione. Il tempo incerto, con forte vento e scrosci di pioggia, non ha scoraggiato più di tanto la partecipazione ma ha costretto a ospitare all’interno della Basilica la messa, di norma celebrata all’aperto. Nella serata, nessun evento di spettacolo in rispetto ai riti di penitenza, mentre è stata celebrata la Perdonanza degli scout e dei giovani. A seguire la veglia fino a tarda notte.