Arriva Cajuste, parte Zielinsky

E' il Napoli dei “saranno famosi” per le certezze ripassare please. Dopo il semisconosciuto Natan, che dovrà rimpiazzare sua Maestà Kim in difesa, a metà campo arriva lo svedese Cajuste del Reims. Accordo trovato tra i due club con le visite mediche per il giocatore già fissate. Per caratteristiche Cajuste, alto 188 centimetri, sarà il nuovo rinforzo in mediana, il giocatore "fisico" di cui parlava Garcia che dunque andrà a sostituire Ndombele, diventando l'alternativa ad Anguissa. Nell'ultima stagione ha giocato 31 partite in Ligue 1 con tre gol: segnalato dallo scouting azzurro avrà ( si spera) avuto l'avallo del tecnico francese che ovviamente conosce a menadito i club del suo paese. Dopo Kim lascia Napoli anche il polacco Zielinsky attrattato, buon per lui, dai petrodollari dell'Al Ahli. Anche in questo caso piu' che affidarsi a giocatori scafati ( Koopmeiners o Lo Celso) il club puntera' su un giovane promettente. Il prescelto potrebbe essere Gabri Veiga del Celta Vigo allenato da Rafa Benitez. Ancora una volta Aurelio De Laurentiis scommette su se stesso affidando il napoli a giocatori poco conosciuti e dal prezzo non eccessivo ( Veiga a parte ndr). Lo scopo è duplice: provare a vincere sul campo e stravincere sul mercato, facendo incetta di copiose plusvalenze. Quelle vere ovviamente. Ai posteri ( anche quest'anno) l'ardua sentenza. Ma non sarà facile ripetersi: l'assenza di Spalletti, fuoriclasse della tattica, potrebbe pesare più di tanti altri addii, compreso quello dell'amletico Oshimen. Una querelle destinata a chiudersi nei prossimi giorni: Adl scommette sul rinnovo di Victor. Un anno e poi dirsi addio. A Napoli funziona così ma fino ad oggi sono sempre arrivati gioco e risultati. L'audacia è una scommessa del coraggio.