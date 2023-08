Capo operaio del Comune morto folgorato: la Procura di Chieti indaga per omicidio colposo

La morte di Giancarlo Carulli capo operaio di 64 anni del Comune di Francavilla al Mare che sabato scorso è rimasto folgorato da un cavo di media tensione, riportando ustioni sul 90 per cento del corpo. Mercoledì il decesso nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. La Procura di Chieti indaga che indaga per omicidio colposo disporrà l'esame autoptico. Cinque le persone indagate come atto dovuto: la sindaca, Luisa Russo, il suo vice Williams Marinelli, un dirigente e un funzionario del Comune, oltre al responsabile esterno della sicurezza dell'ente. A tutti è stato notificato un decreto di sequestro e convalida del telefono cellulare della vittima che equivale all'avviso di garanzia. Lo smartphone potrebbe contenere elementi utili all'accertamento del rispetto o meno delle misure di sicurezza al momento dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri , Carulli era salito sopra ad un cestello per sistemare un cavo penzolante dell'illuminazione pubblica che si era staccato a causa del maltempo. Durante l'intervento di riparazione avrebbe urtato un altro cavo di media tensione a 20mila volt.