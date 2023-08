Carambola di auto sulla Fondovalle Alento, muore una donna

Spaventoso incidente poco dopo le 21 sulla fondovalle Alento, nel territorio di Bucchianico. Una vittima e quattro feriti, questo il bilancio che purtroppo potrebbe aggravarsi. Coinvolte in una carambola tre utilitarie. A bordo di una vettura un'intera famiglia. I bambini sono stati portati in ospedale a Pescara. La madre, una donna di 40 di Pretoro, purtroppo non ce l'ha fatta.