Casa fantasma per le vacanze

Con l'estate tornano le truffe delle case-vacanza fantasma. Ad Alba Adriatica i Carabinieri hanno individuato e denunciato una donna che aveva affittato appartamenti inesistenti a due turisti romani, contrattando su piattaforme online: per bloccare le abitazioni avevano rispettivamente versato 300 e 200 euro a titolo di caparra.

Appena giunti in Abruzzo, però, l'amara scoperta: agli indirizzi indicati non esisteva alcun appartamento da affittare e le foto pubblicizzate nell'annuncio non corrispondevano alle abitazioni.

Non si esclude che nella rete possano essere cadute anche altre persone, e soprattutto che qualcuno non sappia ancora di essere stato vittima di truffa.