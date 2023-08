Negramaro protagonisti

Tutto esaurito, al Teatro del Perdono di Collemaggio, per il concerto dei Negramaro, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone 2023 della Perdonanza Celestiniana. Data inizialmente non prevista nel tour con cui la band celebra i venti anni di carriera, ma inserita in omaggio a L’Aquila, ha spiegato Giuliano Sangiorgi, voce e leader del gruppo, prima dell’esibizione: “Tocchiamo la terra aquilana con cuore tremante. Un’emozione portare ancora una volta qualcosa di nostro a questa città incredibile”. Omaggio poi ribadito dal palco quando i Negramaro hanno intonato la canzone “Domani”, scritta dopo il terremoto del 6 aprile 2009: sorpresa annunciata prima del concerto e la band ha tenuto fede a quanto detto. Pubblico in visibilio.